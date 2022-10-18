Гауляйтер Херсонщини закликав "організовано" тікати з правого берега на лівий

https://racurs.ua/ua/n175909-gaulyayter-hersonschyny-zaklykav-organizovano-tikaty-z-pravogo-berega-na-livyy-video.html

Ракурс

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про «організоване переміщення цивільного населення» на лівий берег Дніпра.

Прийняте важке, але правильне рішення оголосити про евакуацію цивільного населення на лівий берег Дніпра, — заявив він.

Зокрема, окупантський посіпака стверджує, нібито «існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв’язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за Дніпром».

Крім того, рф запевняє, що Україна готується застосувати «заборонені методи війни» на Херсонщині. Про це заявив командувач військами рф в Україні сергій суровікін. Він заявляє, що Україна планує вдарити по греблі Каховської ГЕС.

Сальдо оголосив про евакуацію «Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів» області. Він також заявив, що «це рішення спричинене створенням масштабних оборонних укріплень».

Там, де діють військові, громадянським людям не місце. Нехай армія росії виконає своє завдання", — заявив призначений росіянами гауляйтер окупованого регіону.

Сальдо сказав, що Україна накопичує сили для широкомасштабного наступу, а російська федерація нібито сформувала військове угруповання, щоб відбити цей наступ.

«Ракурс» повідомляв раніше, що усі мешканці тимчасово окупованого Херсона, які бажають переїхати до регіонів росії, отримають житловий сертифікат.

На Херсонщині окупанти будують лінію оборони, повідомляє Інститут вивчення війни. На супутникових знімках аналітики побачили лінії російських окопів і системи радіолокаційного захисту в районі Берислава й Нової Каховки.

Це свідчить про те, що окупанти відступають, аби зміцнити оборонні позиції в центральній частині Херсонської області через контрнаступ ЗСУ на північному сході регіону.

Міністерство оборони росії заявило, що українські війська здійснили обмежені наземні атаки, щоб прорвати нові російські оборонні лінії на півночі Херсону, зокрема з П’ятихаток, — зазначили аналітики.

Також у росЗМІ заявляли, що 6 жовтня ЗСУ здійснили «обмежені наземні атаки на північний захід від Херсону». Крім того, наші війська атакували російські позиції поблизу Новогригорівки, приблизно за 25 км на північний захід від Херсону.