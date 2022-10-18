Росіяни заманюють у рф жителів Херсона - пообіцяли сертифікати на квартири

https://racurs.ua/ua/n175901-rosiyany-zamanuut-u-rf-jyteliv-hersona-poobicyaly-sertyfikaty-na-kvartyry.html

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Усі мешканці тимчасово окупованого Херсона, які бажають переїхати до регіонів росії, отримають житловий сертифікат.

Це їм пообіцяв 18 жовтня віце-прем'єр уряду рф марат хуснуллін. За словами цього виродка, з сертифікатом жителі Херсона зможуть «обрати житло в будь-якому регіоні».

Це може бути як нова квартира, так і квартира із вторинного ринку, — сказав хуснуллін й уточнив, що сертифікати видаватимуть виходячи із середньоросійського нормативу в 83,4 тис. рублів за кв. м.

Самотнім людям даватимуть сертифікат із розрахунку 33 кв. м, сім’ям із двох осіб — не менше 42 кв. метрів, від трьох осіб — по 18 кв. м на людину.

Також ми допоможемо людям з переїздом до пункту тимчасового проживання та забезпечимо саме проживання до того часу, поки вони не оберуть квартиру, — написав хуснуллін у телеграмі.

Російський урядовець зазначив, що уряд терористичної федерації також надасть «певну допомогу» як компенсацію за втрачене майно.

Нагадаємо, що після успіхів наступу ЗСУ на півдні України у середині жовтня призначена окупантами так звана влада Херсонської області запропонувала всім охочим виїхати з неї «на відпочинок» у зв’язку з українськими обстрілами. При цьому місцеві колаборанти наголошували на тому, що це не є евакуацією і «жодної загрози повномасштабного наступу немає".

16 жовтня український Генштаб повідомив, що на окупованій Херсонщині росіяни почали евакуацію своїх «державних установ». З Херсона в анексований Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.