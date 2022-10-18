Shaheed-136 - складна ціль, проти них потрібна інша тактика і зброя - Bild

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Іранські дрони-камікадзе Shaheed-136, за допомогою яких росія атакує об'єкти в Україні, стають проблемою для ЗСУ.

Причина в тому, що ці безпілотники не так просто знищити — ні за допомогою систем ППО, ні стрілецькою зброєю.

Військовий експерт BILD Юліан Ріпке пояснив, що зенітні ракети, що використовуються в ППО, працюють в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах, вони орієнтуються на теплові та світлові сигнали цілей.

Однак безпілотники Shaheed-136 мають настільки малі випромінювання, що практично невидимі для головок наведення: двигун дронів недостатньо нагрівається для того, щоб ракета змогла їх вистежити.

Знищити дрони-камікадзе за допомогою стрілецької зброї теж не так просто, тому що безпілотники досить швидко пересуваються у повітрі. Зробити це під силу лише спеціально навченим стрільцям, які вміють розраховувати траєкторію польоту та цілитися на випередження.

Експерти припускають, що Shaheed-136 можна знищити засобами радіоелектронної боротьби, змусивши його до контрольованої посадки або направивши на те місце, де вибух не принесе небезпечних наслідків.

Альтернативою також може стати точкове бомбардування платформ, з яких запускаються дрони-камікадзе. Але це означало б завдання ударів по об'єктах у білорусі, та росії. Крім того, пускові платформи постійно змінюють дислокацію.

На думку Юліана Репке, допомогти ЗСУ у боротьбі з «Шахедами» зараз можуть або західні країни, або Ізраїль. Перші — постачанням в Україну сучасніших систем ППО, яким під силу розпізнати невеликі дрони. Другий — наданням IT-систем, які дозволять знешкодити безпілотники Shaheed-136, що несуть до 50 кг вибухівки на борту.

Глава НАТО 18 жовтня анонсував екстрену передачу України антидронового обладнання.