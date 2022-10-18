НАТО терміново передасть Україні засоби боротьби з дронами

https://racurs.ua/ua/n175904-nato-terminovo-peredast-ukrayini-zasoby-borotby-z-dronamy.html

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НАТО передасть Україні засоби боротьби з дронами найближчими днями.

НАТО найближчими днями доставить до України системи для боротьби з безпілотниками, сотні станцій активних перешкод, — повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Йдеться про сотні так званих «глушників» сигналів БПЛА, які дезактивують їх.

Вони допоможуть їм впоратися з цією конкретною загрозою безпілотників, включно, звичайно, із дронами іранського виробництва, які зараз завдають багато хаосу та страждань, — цитує шефа НАТО Bloomberg.

Столтенберг виступав 18 жовтня по відео на Берлінському форумі зовнішньої політики.

Глава Альянсу наголосив на потребі України в різних системах протиповітряної оборони для різних загроз, у тому числі для безпілотників, зазначивши, що це «велике завдання» захистити величезну територію країни.

Ці заяви глави НАТО прозвучали на тлі масштабних атак російських дронів-камікадзе іранського виробництва, а також інформації про нові постачання зброї в рф з Ірану.