Іран передасть росії ракети та безпілотники – Reuters

https://racurs.ua/ua/n175903-iran-peredast-rosiyi-rakety-ta-bezpilotnyky-reuters.html

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Іран пообіцяв керівництву росії ракети малої та середньої дальності та додаткові безпілотники.

Таку угоду Тегеран і Москва нібито уклали 6 жовтня під час візиту у росію іранського керівництва, повідомляє видання Reuters.

Агентство при цьому послалося на двох іранських дипломатів та двох чиновників.

Росіяни просили більше безпілотників та іранських ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar, — сказав один з іранських дипломатів, який був поінформований про поїздку.

Ці дані підтвердили також західні чиновники. Іран надасть росіянам ракети класу «земля-земля» малого радіуса дії, включно із Zolfaghar.

При цьому іранський дипломат заявив, що його країна «не стає на чийсь бік в українській кризі, як Захід, а хоче покласти край кризі дипломатичним шляхом».

Наразі йдеться про сотні ракет, які можуть приїхати в рф двома-трьома партіями, розповів Reuters співрозмовник з іранських спецслужб.

Росіяни мали намір купити сотні ракет, причому вимагали й зброю середньої дальності, але Іран погодився на продаж кількох сотень ракет малої дальності (Fateh і Zolfaghar).

Я не можу назвати вам точний час, але незабаром, дуже скоро їх відправлять, — сказав співрозмовник видання.

Інший іранський дипломат сказав, що Москва попросила надати саме ракети Fateh 110 і Zolfaghar малої дальності «земля-земля». Їхнє відправлять максимум через 10 днів.

Східноєвропейський чиновник, який відстежує діяльність росії, сказав агентству, що конкретних доказів угоди наразі немає, але є всі її ознаки.

Водночас влада Ірану, а потім і рф висловила обурення щодо звинувачень у постачанні зброї росії.

Крім того, декілька іранських чиновників повідомили Reuters, що у вересні Тегеран відмовив росії у наданні безпілотників Arash 2 через побоювання, що у разі застосування в Україні, США зможуть отримати доступ до цих технологій.

Нагадаємо, МЗС України офіційно відправить ноту Ізраїлю з проханням надати засоби ППО. Саме дії Ірану мають спонукати ізраїльських колег передати Україні військову допомогу.

Крім того, МЗС пропонує президенту розірвати дипломатичні відносини з Іраном.