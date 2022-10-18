Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО — Кулеба

https://racurs.ua/ua/n175894-ukrayina-oficiyno-poprosyt-izrayil-pro-peredachu-system-ppo-kuleba.html

Ракурс

Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО.

Про на брифінгу у Фейсбук сказав 18 жовтня міністр закордонних справ Дмитра Кулеба.

Сьогодні буде надіслано ноту Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій, — сказав український міністр.

Після масштабного обстрілу України іранськими дронами-камікадзе 17 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за зміну ставлення Ізраїлю до війни рф проти України та за надання військової допомоги Україні.

Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО, — написав він у Twitter.

23 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення росії.