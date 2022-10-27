Ночі потемнішають - Україна ще більше посилить економію електроенергії після російських обстрілів

https://racurs.ua/ua/n176215-nochi-potemnishaut-ukrayina-sche-bilshe-posylyt-ekonomiu-elektroenergiyi-pislya-rosiyskyh.html

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Через атаки на енергетичну інфраструктуру Київщини оператори системи розподілу будуть проводити екстрені аварійні відключення світла за вказівками «Укренерго».

Графіки ймовірних стабілізаційних відключень тимчасово стають не актуальними.

Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко 27 жовтня повідомив, що подача електроенергії в центральних регіонах України буде обмежена ще більше через пошкодження обладнання внаслідок російських обстрілів. Ліміт споживання буде встановлений у Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Пошкоджено обладнання у центральних областях. Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені запроваджувати жорсткіші обмеження, — повідомив Тимошенко.

Російська армія обстрілює енергосистему України вже понад два тижні. У країні зруйновано щонайменше третину електростанцій та підстанцій.

У Києві протягом останніх кількох днів у різних районах уже відключали електрику на кілька годин. Наразі відключення світла в українській столиці будуть тривалішими 1 торкнуться більшої кількості споживачів. Це необхідно для подолання наслідків нічної атаки рф 27 жовтня.

Також в ОВА нагадали, що потрібно мати вдома при довготривалих відключеннях електроенергії.

Крім того, у четвер стало відомо, що на тлі російських обстрілів і пошкодження енергетичних об'єктів України перед опалювальним сезоном проводиться перевірка можливості постачати електроенергію з європейських країн на випадок дефіциту. Так сьогодні здійснили перше тестове постачання потужністю 1 МВт зі Словаччини, повідомили в «Енергетичній компанії України».