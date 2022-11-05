рф в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением своей агрессии против Украины

Представитель россии в ООН, фото: «Яплакал»

https://racurs.ua/n176491-rf-v-oon-progolosovala-za-rezoluciu-s-osujdeniem-svoey-agressii-protiv-ukrainy.html

Ракурс

росія в ООН проголосувала за резолюцію із засудженням своєї агресії проти України.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив у фейсбук радник міністра закордонних справ України із медіа та комунікацій Георгій Тихий.

За словами Тихого, рф з 2005 року щороку ставить на голосування сповнену проросійських маніпуляцій резолюцію про «боротьбу з неонацизмом у світі», яку щоразу не підтримували Україна та США, що давало російській пропаганді можливість для внутрішньої аудиторії продукувати шоу «Україна та США не проти нацизму»

Цього разу зусиллями українських дипломатів до резолюції було внесено поправку:

Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму.