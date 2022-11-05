ВСУ ударили по переправе оккупантов на Херсонщине — уничтожен буксир

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ВСУ нанесли значительные потери врагу на Херсонщине, фото: Генштаб ВСУ
ВСУ ударили по переправе оккупантов на Херсонщине — уничтожен буксирhttps://racurs.ua/n176490-vsu-udarili-po-pereprave-okkupantov-na-hersonschine-unichtojen-buksir.htmlРакурс
На Херсонщині захисники України вразили переправу та військову колону окупантів.
Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту, — вказано в повідомленні.
Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється, — додають у Генштабі.
Крім того, на Миколаївщині в районі населеного пункту Нововасилівка 4 листопада було знищено шість паливозаправників ворога.
Зазначається, що в самому Херсоні окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовилися «евакуйовуватися» на тимчасово підконтрольну загарбникам територію.
Місто грабують, інфраструктуру знищують, — наголошують у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін вчора, 5 листопада, заявив, що жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно «прибрати» з міста.
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