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Ракурс
ЗСУ завдали значних втрат ворогу на Херсонщині, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ вдарили по переправі окупантів на Херсонщині — знищено буксир

5 лис 2022, 08:28
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На Херсонщині захисники України вразили переправу та військову колону окупантів.





Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту, — вказано в повідомленні.

Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється, — додають у Генштабі.

Крім того, на Миколаївщині в районі населеного пункту Нововасилівка 4 листопада було знищено шість паливозаправників ворога.

Зазначається, що в самому Херсоні окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовилися «евакуйовуватися» на тимчасово підконтрольну загарбникам територію.

Місто грабують, інфраструктуру знищують, — наголошують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін вчора, 5 листопада, заявив, що жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно «прибрати» з міста.

Джерело: Ракурс


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