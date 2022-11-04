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Ракурс
володимир путін, фото: «Радіо Свобода»

путін зажадав «прибрати» жителів Херсона

4 лис 2022, 15:25
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Російський диктатор володимир путін заявив, що жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.





Така заява пролунала під час церемонії покладання квітів на красній площі у москві, де путін на камери «поспілкувався з волонтерами, які працюють у Херсонській області», повідомляють російські ЗМІ.

Наразі тих, хто проживає у Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій. Громадянське населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів, — заявив російський диктатор.

Нагадаємо, кілька днів тому створена агресором окупаційна «адміністрація Херсонської області» заявила про завершення «евакуації» цивільного населення з контрольованої ворогом правобережної частини регіону.

Джерело: Ракурс


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