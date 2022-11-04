Українські військові звільнили Вовчанськ під час вересневого контрнаступу на Харківщині, фото: «Буг»

https://racurs.ua/ua/n176465-deokupovanyy-vovchansk-opynyvsya-na-meji-energetychnoyi-katastrofy-nardep.html

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Вовчанська територіальна громада Харківської області, деокупована в ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині, перебуває на межі енергетичної катастрофи.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук наголошує народний депутат Ірина Фріз.

Фріз зазначає, що Вовчанська громада була єдиною громадою України підключеною напряму до російської газотранспортної системи.

Під час відступу росіяни зупинили поставки газу і опалювальний сезон розпочати неможливо, хоча лише в місті залишаються близько 5 тисяч мешканців, — наголошує нардеп.

Фріз наголошує, що ця проблема існує вже багато років, проте проект з інтеграції громади до української ГТС, попри відповідні депутатські звернення до уряду, досі не завершено.

Закликаю владу негайно зайнятися вирішенням проблеми газопостачання Вовчанської громади! Всі ці люди після жахів окупації мають відчути, турботу і допомогу держави не на словах, а в діях з порятунку їх від холоду, бо Вовчанськ — це Україна, — наголошує Фріз.

Також про проблеми із опалювальним сезоном у Вовчанську під час телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оскільки місто залишилося без газопостачання, опалення в багатоповерхівках, які не вдасться приєднати до альтернативних джерел, не буде. Жителям таких будинків пропонуватимуть евакуюватися.

Будемо пропонувати людям евакуюватися. В разі відмови — а вже є такі випадки — будемо забезпечувати їм пункти обігріву, — зазначив Синєгубов.

Вовчанськ був окупований рашистами 24 лютого, 11 вересня до міста зайшли ЗСУ. Місто періодично зазнає російських обстрілів.

До початку повномасштабного російського вторгнення у місті мешкали близько 18 тис. осіб.