Рада ухвалила закон про порядок бронювання військовозобов'язаних

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Парламент підтримав закон про порядок бронювання військовозобов'язаних, фото: «Українська правда»
Рада ухвалила закон про порядок бронювання військовозобов'язанихhttps://racurs.ua/ua/n176464-rada-uhvalyla-zakon-pro-poryadok-bronuvannya-viy-skovozobovyazanyh.htmlРакурс
Верховна Рада підтримала законопроект про правила бронювання військовозобов'язаних.
Про це сьогодні, 4 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Бронюванню підлягатимуть:
- військовозабовʼязані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб'єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабміном.
На жаль, до цього законопроєкту не були прийняті поправки 5, 26 та 27, — зазначає Гончаренко. — Ці поправки мали на меті розповсюдити бронь на студентів, аспірантів, асистентів-стажистів та докторантів денної форми навчання та розробити механізм звільнення з лав ЗСУ та Тероборони у період воєнного стану даної категорії громадян.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Армія рф втричі збільшила інтенсивність атак — Залужний про ситуацію на фронті
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...