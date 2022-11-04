Рада ухвалила закон про порядок бронювання військовозобов'язаних

Верховна Рада підтримала законопроект про правила бронювання військовозобов'язаних.

Про це сьогодні, 4 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Бронюванню підлягатимуть:

На жаль, до цього законопроєкту не були прийняті поправки 5, 26 та 27, — зазначає Гончаренко. — Ці поправки мали на меті розповсюдити бронь на студентів, аспірантів, асистентів-стажистів та докторантів денної форми навчання та розробити механізм звільнення з лав ЗСУ та Тероборони у період воєнного стану даної категорії громадян.