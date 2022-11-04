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Парламент поддержал закон о порядке бронирования военнообязанных, фото: «Украинская правда»

Совет принял закон о порядке бронирования военнообязанных

4 ноя 2022, 14:31
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Верховна Рада підтримала законопроект про правила бронювання військовозобов'язаних.





Про це сьогодні, 4 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Бронюванню підлягатимуть:

  • військовозабовʼязані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб'єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабміном.

На жаль, до цього законопроєкту не були прийняті поправки 5, 26 та 27, — зазначає Гончаренко. — Ці поправки мали на меті розповсюдити бронь на студентів, аспірантів, асистентів-стажистів та докторантів денної форми навчання та розробити механізм звільнення з лав ЗСУ та Тероборони у період воєнного стану даної категорії громадян.

Источник: Ракурс


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