Кабмин назначил экс-министра Чернышева главой правления «Нафтогаза»

Алексей Чернышев (слева), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n176463-kabmin-naznachil-eks-ministra-chernysheva-glavoy-pravleniya-naftogaza.html

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Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідне розпорядження уряду № 983-р від 3 листопада опубліковане на сайті Кабміну.

У тексті указу вказано, що він набуває чинності сьогодні, 4 листопада.

Вчора, 3 листопада, Верховна Рада підтримала звільнення Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало уряд не призначати Чернишова керівником «Нафтогазу», наголошуючи, що це призначення порушуватиме вимоги закону «Про запобігання корупції».

Цей закон передбачає, що міністрам після звільнення забороняється протягом року укладати трудові договори або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юрособами приватного права або фізичними особами-підприємцями, якщо до звільнення урядовці впродовж року контролювали, здійснювали нагляд, підготовку чи ухвалення відповідних рішень щодо діяльності цих юросіб або ФОПів.

Колишнього голову правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка Кабмін звільнив з посади на своєму засіданні 1 листопада.