Рада уволила министра Чернышева, которого СМИ "отправили" в "Нафтогаз" - Алексей Чернышев

https://racurs.ua/n176433-rada-uvolila-ministra-chernysheva-kotorogo-smi-otpravili-v-naftogaz.html

Ракурс

Верховна Рада України звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. Раніше повідомлялося, що Чернишов може очолити «Нафтогаз».

За це проголосували 279 народних депутатів. Сам Чернишов фактично підтвердив звільнення своїм постом вдячності у соцмережі за час роботи в Мінрегіону.

Очікується, що його призначать новим головою «Нафтогазу» замість звільненого напередодні Юрія Вітренка.

Його перехід у «Нафтогаз» мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у «Нафтогаз», — описав депутат Железняк тези виступу Чернишова на комітеті.

Інший нардеп, Олексій Гончаренко, повідомив, що сам міністр у Раду на розгляд питання про відставку не прийшов, звіту перед ВР не було.

Кабмін 1 листопада припинив повноваження голови НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка.

Чернишов займався евакуацією уряду з Києва в перші дні повномасштабного вторгнення. Він має добрі стосунки з президентом Володимиром Зеленським, вони товаришують родинами.

Вітренка призначили в НАК у 2021 році за бажанням Зеленського. За період роботи в компанії на посаді керівника він своєю зверхністю налаштував проти себе майже всіх, в першу чергу прем'єра Дениса Шмигаля, говорили співрозмовники з оточення президента ще влітку.

ЕП повідомляла, що конфлікт Шмигаля та Вітренка виник на тлі питання реструктуризації зовнішнього боргу НАКу і розбіжностей щодо необхідних обсягів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону.