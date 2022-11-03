"Побег" россиян из Херсона может быть частью их ИПСО - соцсети

https://racurs.ua/n176432-pobeg-rossiyan-iz-hersona-mojet-byt-chastu-ih-ipso-socseti.html

Ракурс

«Втеча» російських військових із Херсона може бути частиною їхньої інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

Протягом декількох тижнів російська «адміністрація» повідомляла херсонців про евакуацію. Зняття триколорів з будівель, порожні блокпости та вивезення пам’яток з музеїв і символів російського самодержавства, здавалося б, говорять про ще один «крок доброї волі».

Насправді зараз відбувається перегрупування підрозділів рф, пише ТГ-канал «Оперативний». З правого берега Дніпра на лівий виводяться кадрові бойові підрозділи, які формують другу та третю лінію оборони. Натомість на правий берег перекидаються непрофесійні мобілізовані ресурси.

Окупанти не збираються покидати Херсон, а готуються до боїв у місті. Вони намагаються ввести в оману не тільки жителів, а й військове командування, аби на Херсонський напрямок перекинули більше сил.