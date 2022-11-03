Нужно не менее двух-трех месяцев для формирования ударной группы для нападения Украины из беларуси— Генштаб

https://racurs.ua/n176431-nujno-ne-menee-dvuh-treh-mesyacev-dlya-formirovaniya-udarnoy-gruppy-dlya-napadeniya-ukrainy.html

Ракурс

На формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше два-три місяці.

Про це на брифінгу 3 листопада заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

На даний час переміщення (військових рф до білорусі — «Ракурс») здійснюється за рахунок мобілізованих. Для цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2−3 місяці, — сказав він.

За його словами, відбувається перекидання з росії здебільшого підрозділів першої танкової армії та другої мотострілецької дивізії. У жовтні переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних із військовим майном.

Особливу роль відводять авіабазі в населеному пункті Лунінець Брестської області, де розміщуються іранські безпілотники, а також певна кількість їхніх операторів.

Ймовірно, росія намагається відвернути увагу ЗСУ і змусити відтягнути сили зі сходу та півдня. Громов зазначив, що на волинському, житомирському та київському напрямках ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань немає. 2 листопада білорусь та росія анонсували масштабні військові навчання «Щит Союзу 2023». Це нібито «головний захід підготовки військ білорусі і рф». Підготовку до їх проведення вже почали, повідомив білоруський міністр оборони Хренін.

Участь білорусі у війні проти України малоймовірна, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.