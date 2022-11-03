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"Втеча" росіян з Херсона може бути частиною їхньої ІПСО - соцмережі
«Втеча» росіян з Херсона може бути частиною їхньої ІПСО — соцмережіhttps://racurs.ua/ua/n176432-vtecha-rosiyan-z-hersona-moje-buty-chastynou-yihnoyi-ipso-socmereji.htmlРакурс
«Втеча» російських військових із Херсона може бути частиною їхньої інформаційно-психологічної операції (ІПСО).
Протягом декількох тижнів російська «адміністрація» повідомляла херсонців про евакуацію. Зняття триколорів з будівель, порожні блокпости та вивезення пам’яток з музеїв і символів російського самодержавства, здавалося б, говорять про ще один «крок доброї волі».
Насправді зараз відбувається перегрупування підрозділів рф, пише ТГ-канал «Оперативний». З правого берега Дніпра на лівий виводяться кадрові бойові підрозділи, які формують другу та третю лінію оборони. Натомість на правий берег перекидаються непрофесійні мобілізовані ресурси.
Окупанти не збираються покидати Херсон, а готуються до боїв у місті. Вони намагаються ввести в оману не тільки жителів, а й військове командування, аби на Херсонський напрямок перекинули більше сил.
Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі проекту «Радіо Свобода» «Новини Приазовʼя» розповіла, що російські військові готуються до бою з українськими силами в місті.
Без бою просто так Херсон вони не здадуть. Тому що є наказ стояти до останнього, хоча є розуміння, що це безглузда ситуація, але вони вимушені, — каже Лугова.
Загалом ситуація в місті є «складною та напруженою», зазначила очільниця військової адміністрації.
Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що над будівлею ОДА в обласному центрі зник російський прапор.
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