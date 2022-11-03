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Ракурс
Російські ганчірки зникли з адмінбудівель на Херсонщині

Російські ганчірки зникли з адмінбудівель на Херсонщині (ФОТО)

3 лис 2022, 11:05
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Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що над будівлею ОДА в обласному центрі зник російський прапор.





Місцеві пабліки також публікують фото із будівлі адміністрації у Херсоні, з якої зняли російську ганчірку-триколор.

В мережі також повідомляють, що рашисти залишили свої блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

Російські ганчірки зникли з адмінбудівель на Херсонщині

Швидше за все, наші частини, наші війська йдуть на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти на лівий берег, — заявив 3 листопада призначений росіянами «заступник голови адміністрації» Херсонської області кирило стремоусов.

Раніше він заявляв, що бої у самому Херсоні можуть розпочатися упродовж півтора-двох тижнів.

Представники української розвідки та командування вважають, що росіяни умисно повідомляють про відступ з правого берега Дніпра та готуються до важких боїв за місто.

Раніше окупанти оголосили про так звану евакуацію населення з правого берега, нібито через небезпеку обстрілів цивільних з боку ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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