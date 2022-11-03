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Російські ганчірки зникли з адмінбудівель на Херсонщині
Російські ганчірки зникли з адмінбудівель на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176426-rosiyski-ganchirky-znykly-z-adminbudivel-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що над будівлею ОДА в обласному центрі зник російський прапор.
Місцеві пабліки також публікують фото із будівлі адміністрації у Херсоні, з якої зняли російську ганчірку-триколор.
З будівлі Херсонської облради зняли триколор pic.twitter.com/5MYCBtI184— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 3, 2022
В мережі також повідомляють, що рашисти залишили свої блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.
Швидше за все, наші частини, наші війська йдуть на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти на лівий берег, — заявив 3 листопада призначений росіянами «заступник голови адміністрації» Херсонської області кирило стремоусов.
Раніше він заявляв, що бої у самому Херсоні можуть розпочатися упродовж півтора-двох тижнів.
Представники української розвідки та командування вважають, що росіяни умисно повідомляють про відступ з правого берега Дніпра та готуються до важких боїв за місто.
Раніше окупанти оголосили про так звану евакуацію населення з правого берега, нібито через небезпеку обстрілів цивільних з боку ЗСУ.
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