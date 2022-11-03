КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу

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Північна Корея вранці 3 листопада запустила кілька балістичних ракет.

У зв’язку з цими пусками уряд Японії попросив жителів центральної частини країни за можливості перебувати в укриттях, повідомляє агенція Reuters.

Одна міжконтинентальна балістична ракета під час польоту вийшла з ладу. Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на комітет начальників штабів Південної Кореї. Про запуск також говорить влада Японії, пише Reuters.

Міжконтинентальну балістичну ракету запустили з району Сунан у Пхеньяні близько 7.40 за місцевим часом (2.40 за Києвом). Вона пролетіла близько 760 кілометрів, а максимальна висота її польоту становила 1 тис. 920 км. Ракета впала у Японське море.

Неназване джерело Yonhap у сфері оборони повідомило, що ракета, швидше за все, вийшла з ладу після того, як відокремився другий ступінь ракети. Офіційно до Міноборони Південної Кореї це не підтверджували.

Влада Японії спочатку заявила, що ракета пролетіла над територією країни, але пізніше уточнила, що цього не сталося.

Це був сьомий пуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР у 2022 році та перший з кінця травня. За даними Південної Кореї та США, цього року Північна Корея провела кілька невдалих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

Військові Південної Кореї також заявили, що КНДР 3 листопада запустила дві балістичні ракети малої дальності з Кечхона в провінції Південний Пхенан. Вони набрали висоту приблизноо 70 км, а дальність їхнього польоту склала 330 км.

2 листопада КНДР запустила близько 20 ракет, у тому числі балістичних та близько 100 артилерійських снарядів. За заявою офіційного Сеула, КНДР вперше за 70 років запустила ракету через морський кордон Південної Кореї.