Российские тряпки исчезли с админзданий на Херсонщине

https://racurs.ua/n176426-rossiyskie-tryapki-ischezli-s-adminzdaniy-na-hersonschine-foto.html

Ракурс

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що над будівлею ОДА в обласному центрі зник російський прапор.

Місцеві пабліки також публікують фото із будівлі адміністрації у Херсоні, з якої зняли російську ганчірку-триколор.

З будівлі Херсонської облради зняли триколор pic.twitter.com/5MYCBtI184 — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 3, 2022

В мережі також повідомляють, що рашисти залишили свої блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

Швидше за все, наші частини, наші війська йдуть на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти на лівий берег, — заявив 3 листопада призначений росіянами «заступник голови адміністрації» Херсонської області кирило стремоусов.

Раніше він заявляв, що бої у самому Херсоні можуть розпочатися упродовж півтора-двох тижнів.

Представники української розвідки та командування вважають, що росіяни умисно повідомляють про відступ з правого берега Дніпра та готуються до важких боїв за місто.

Раніше окупанти оголосили про так звану евакуацію населення з правого берега, нібито через небезпеку обстрілів цивільних з боку ЗСУ.