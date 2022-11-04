Рашисты убили почти 150 мирных жителей Николаева, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n176462-chislo-pogibshih-za-vremya-vtorjeniya-grajdanskih-jiteley-nikolaeva-nazval-mer.html

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У Миколаєві за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 149 цивільних осіб, з них дві дитини.

Про це під час брифінгу повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Важкі поранення за цей час отримали 698 осіб, серед них десять дій.

Наразі в Миколаєві проживають 220−230 тис. осіб, до російського вторгнення кількість жителів становила 486 тис.

Люди зараз повертаються, деякі забирають свої зимові речі і їдуть знову з міста, — зазначив Сєнкевич.

Сєнкевич зазначає, що жителі розташованих ближче до лінії розмежування населених пунктів регіону, які прибувають до Миколаєва, щоб укритися в місті від війни, через кілька днів їдуть далі через постійні російські обстріли.