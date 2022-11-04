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Рашисты убили почти 150 мирных жителей Николаева, фото: ГСЧС

Число погибших за время вторжения гражданских жителей Николаева назвал мэр

4 ноя 2022, 13:43
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У Миколаєві за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 149 цивільних осіб, з них дві дитини.





Про це під час брифінгу повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Важкі поранення за цей час отримали 698 осіб, серед них десять дій.

Наразі в Миколаєві проживають 220−230 тис. осіб, до російського вторгнення кількість жителів становила 486 тис.

Люди зараз повертаються, деякі забирають свої зимові речі і їдуть знову з міста, — зазначив Сєнкевич.

Сєнкевич зазначає, що жителі розташованих ближче до лінії розмежування населених пунктів регіону, які прибувають до Миколаєва, щоб укритися в місті від війни, через кілька днів їдуть далі через постійні російські обстріли.

За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні. Всі інші дні ми під бомбардуваннями, — наголошує міський голова.

Источник: Ракурс


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