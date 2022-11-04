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Более 400 детей стали жертвами российской агрессии, фото: Офис генпрокурора

430 детей стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

4 ноя 2022, 12:06
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В Україні вже 430 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 826 дітей було поранено.





Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 420;
  • Харківській області — 263;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 70;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 58;
  • Дніпропетровській області — 31.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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