Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской техники, скриншот
Украинский десантник почти в упор уничтожил танк врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176459-ukrainskiy-desantnik-pochti-v-upor-unichtojil-tank-vraga-video.htmlРакурс
Український військовий з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ майже впритул знищив ворожий танк.
Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував Генштаб ЗСУ.
На відео, яке, ймовірно, зняте з безпілотника, можна побачити, як військовий підходить до дороги, котрою рухається танк ворога, і з короткої відстані влучним пострілом вражає бронетехніку рашистів.
Танк ворога після цього ще деякий час продовжує рухатися, проте згодом зупиняється, охоплений полум’ям.
Де саме і коли стався цей випадок, не уточнюється.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Армия рф втрое увеличила интенсивность атак — Залужный о ситуации на фронте
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...