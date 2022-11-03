Украинский танкист сделал "распаковку" российского танка Т-90А

https://racurs.ua/n176435-ukrainskiy-tankist-sdelal-raspakovku-rossiyskogo-tanka-t-90a-video.html

Ракурс

Український танкіст зробив відео огляду російського танку Т-90А. Цей один з основних бойових танків армії росії дістався як трофей українським військовослужбовцям.

Відео з’явилося у соцмережах блогера під ніком Shawshank Redemption.

Трофейний танк перебував на службі у росіян довгий час. На думку військового, близько 15 років. На це вказує стан бойової машини. Техніку не ремонтували й не проводили її технічне обслуговування. У ЗСУ, зі слів блогера, машина потрапила вже з пошкодженим нічним прицілом, оптичними приладами та елементами системи керування вогнем через погане обслуговування екіпажем.

Після ремонту машина стане у стрій до збройних сил України.

Як зазначає автор відео, досвід використання танків Т-90А на російсько-українській війні показав, що низка конструкторських рішень під час розробки цієї машини стали провальними для поля бою.

Російський комплекс активної оптико-електронної протидії «Штора-1», характерною особливістю котрого є два прожектори на башті танку, які світять променями в інфрачервоному спектрі, виявився неефективним.

Він був створений для боротьби з керованими протитанковими ракетами, але не може протидіяти сучасним ПТРК, які використовують ЗСУ, у тому числі американським FGM-148 Javelin.

Т-90 — глибока модернізація радянського танку Т-72Б, створеного в нижньотагільському «УКБТМ» у 1989 році. У 2004−2006 роках танк суттєво удосконалили та запустили у виробництво для Збройних Сил росії під індексом Т-90А.

Т-90А має низку важливих змін. У модифікації 2004 року нічним прицілом бойової машини слугує тепловізор «Буран-М». У 2006 році його змінив сучасніший тепловізор другого покоління «ЕССА». Він має французьку матрицю Thales «Catherine FC», стабілізований у двох площинах та інтегрований з його основним далекомірним каналом. Це дозволило збільшити дальність приладу нічного бачення з 1,8 до 4 км.

Стандартну башту зразка Т-72Б замінили на посилену зварну з габаритом лобових деталей у 950 мм, що значно збільшило її захищеність. Також танк отримав нову схему бронювання динамічним захистом «Контакт-5».

Замість старого 840-сильного дизельного двигуна В-84−1, який встановлювався на Т-72Б, модернізована машина отримала новий 1000-сильний двигун В-92С2.

За офіційними даними, станом на початок 2012 року загальний випуск Т-90 та його модифікацій для Збройних сил росії становив приблизно 500 танків.