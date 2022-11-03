Рада лишила мандатов двух нардепов из-за потери ими украинского гражданства

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Рада позбавила мандату Вадима Рабиновича. За припинення його повноважень проголосувало 302 нардепи.

На цьому ж засіданні парламенту позбавили повноважень й Ігоря Васильковського — це вже колишній депутат-мажоритарщик від фракції «Слуга народу».

За припинення його повноважень проголосували 292 нардепи. Причиною для припинення повноважень вказується втрата громадянства України — у липні відповідно до указу президента.

У Раді зараз залишилося 417 нардепів.

У липні цього року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував у соцмережі інформацію про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тім числі нардепу від «Слуги народу» Ігорю Васильковському. Однак офіційного підтвердження цьому досі немає.

Зазначимо, представник «Слуги народу» Васильковський до останнього відмовлявся визнавати автентичність секретного указу Зеленського.

Нагадаємо, учора міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов подав у відставку. Рада 3 листопада проголосувала за його звільнення.