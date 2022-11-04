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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Український десантник майже впритул знищив танк ворога (ВІДЕО)

4 лис 2022, 11:20
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Український військовий з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ майже впритул знищив ворожий танк.





Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував Генштаб ЗСУ.

На відео, яке, ймовірно, зняте з безпілотника, можна побачити, як військовий підходить до дороги, котрою рухається танк ворога, і з короткої відстані влучним пострілом вражає бронетехніку рашистів.

Танк ворога після цього ще деякий час продовжує рухатися, проте згодом зупиняється, охоплений полум’ям.

Де саме і коли стався цей випадок, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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