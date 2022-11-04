Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n176459-ukrayinskyy-desantnyk-mayje-vprytul-znyschyv-tank-voroga-video.html

Ракурс

Український військовий з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ майже впритул знищив ворожий танк.

Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував Генштаб ЗСУ.

На відео, яке, ймовірно, зняте з безпілотника, можна побачити, як військовий підходить до дороги, котрою рухається танк ворога, і з короткої відстані влучним пострілом вражає бронетехніку рашистів.

Танк ворога після цього ще деякий час продовжує рухатися, проте згодом зупиняється, охоплений полум’ям.

Де саме і коли стався цей випадок, не уточнюється.