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Український десантник майже впритул знищив танк ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176459-ukrayinskyy-desantnyk-mayje-vprytul-znyschyv-tank-voroga-video.htmlРакурс
Український військовий з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ майже впритул знищив ворожий танк.
Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував Генштаб ЗСУ.
На відео, яке, ймовірно, зняте з безпілотника, можна побачити, як військовий підходить до дороги, котрою рухається танк ворога, і з короткої відстані влучним пострілом вражає бронетехніку рашистів.
Танк ворога після цього ще деякий час продовжує рухатися, проте згодом зупиняється, охоплений полум’ям.
Де саме і коли стався цей випадок, не уточнюється.
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