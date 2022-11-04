На Харківщині затримали поплічника окупантів, фото: СБУ

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У деокупованих районах Харківської області викрили ще одного поплічника рашистів.

Затримано депутата однієї з селищних рад Куп’янського району, який вивозив українське зерно із Харківщини до рф. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що затриманий під час російської окупації регіону одним із перших пішов на співпрацю з ворогом.

Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України, — зазначають у СБУ. — Для цього він «перереєстрував» агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету рф.

За інформацією спецслужби, основну частину зібраного врожаю колаборант мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться — реалізовувати на території рф.

Також він надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації району, депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали, — додають у СБУ.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.