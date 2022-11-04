Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Можливості російського флоту у Чорному морі значно зменшилися

росія тримає у Чорному морі сім кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія — ОК «Південь»

4 лис 2022, 10:41
999

росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, проте серед них немає жодного боєздатного ракетоносія.





Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Однак, обстановка, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет, — наголошують в ОК «Південь». — Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог.

Зазначається, що ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі, залишається на досить високому рівні ймовірність застосування дронів-камікадзе.

Функціонування зернових коридорів у Чорному морі продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів