Можливості російського флоту у Чорному морі значно зменшилися

https://racurs.ua/ua/n176457-rosiya-trymaie-u-chornomu-mori-sim-korabliv-ale-jodnogo-boiezdatnogo-raketonosiya-ok-pivden.html

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росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, проте серед них немає жодного боєздатного ракетоносія.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Однак, обстановка, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет, — наголошують в ОК «Південь». — Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог.

Зазначається, що ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі, залишається на досить високому рівні ймовірність застосування дронів-камікадзе.

Функціонування зернових коридорів у Чорному морі продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.