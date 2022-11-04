Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Возможности российского флота в Черном море значительно уменьшились

россия держит в Черном море семь кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя — ОК «Юг»

4 ноя 2022, 10:41
999

росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, проте серед них немає жодного боєздатного ракетоносія.





Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Однак, обстановка, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет, — наголошують в ОК «Південь». — Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог.

Зазначається, що ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі, залишається на досить високому рівні ймовірність застосування дронів-камікадзе.

Функціонування зернових коридорів у Чорному морі продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров