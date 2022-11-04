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Возможности российского флота в Черном море значительно уменьшились
россия держит в Черном море семь кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя — ОК «Юг»https://racurs.ua/n176457-rossiya-derjit-v-chernom-more-sem-korabley-no-ni-odnogo-boesposobnogo-raketonositelya-ok-ug.htmlРакурс
росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, проте серед них немає жодного боєздатного ракетоносія.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Однак, обстановка, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет, — наголошують в ОК «Південь». — Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог.
Зазначається, що ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі, залишається на досить високому рівні ймовірність застосування дронів-камікадзе.
Функціонування зернових коридорів у Чорному морі продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.
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