Защитники Украины уничтожили уже около 75 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176456-840-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 74 тис. 840 окупантів.

За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 750 танків;

5 тис. 580 бойових броньованих машин;

1 тис. 772 одиниці артилерійських систем;

391 одиницю РСЗВ;

201 одиницю засобів ППО;

277 літаків;

258 гелікоптерів;

1 тис. 450 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

397 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 174 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

155 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.