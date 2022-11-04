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Защитники Украины уничтожили уже около 75 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
840 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n176456-840-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 74 тис. 840 окупантів.
За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 750 танків;
- 5 тис. 580 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 772 одиниці артилерійських систем;
- 391 одиницю РСЗВ;
- 201 одиницю засобів ППО;
- 277 літаків;
- 258 гелікоптерів;
- 1 тис. 450 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 397 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 174 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 155 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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