Под артогнем ВСУ выживает один из 20 захватчиков. Скриншот с видео

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Російські військові панікують від наслідків роботи української артилерії та ракетних військ.

«Боги війни» своєю влучністю примушують ворога боятися. Окупанти визнають, що під артилерійським вогнем виживає один із 20. Про це свідчить перехоплена розмова військовослужбовців зс рф, яку 3 листопада оприлюднила Служба безпеки України.

У нас людей просто нету… У нас было, как бы, восемь рот по 120 человек. Так вот, c восьми рот остались 45… А эта война — артиллерийская. «Грады», «Ураганы», «Смерчи», «Торнадо», «Вихри» вообще не затыкаются, — розповів загарбник, який воює на Донецькому напрямку.

Інший ворожий солдат не жаліє компліментів українським артилеристам, розповідаючи, як російські БТРи розриваються навпіл після прицільних влучань. Також він зізнається, що солдати рф стріляти не вміють.

З розмови випливає, що обидва агресори задумуються як втекти з війни.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що ЗСУ отримали перевагу в артилерії над російськими військами на півдні. Завдяки західним поставкам зброї українські військові зараз мають перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує країні-агресору.