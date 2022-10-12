Авиация и артиллерия ВСУ поразили десятки вражеских объектов. Фото: Генштаб ВСУ

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Ворог не припиняє атаки на низці ділянок фронту — за добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

Українська авіація завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шість російських зенітних ракетних комплексів. А ППО знищила 10 безпілотників та чотири вертольоти противника. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 12 жовтня.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та чотири склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.

У Генштабі розповіли, що упродовж доби окупанти завдали три ракетні та чотири авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них — Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. Також у зону ураження потрапили інфраструктурні об'єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Ворожа ствольна артилерія, міномети та танки обстріляли понад 90 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 12 жовтня українські військові за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти ворога. Один гвинтокрил упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту.