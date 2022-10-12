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ВСУ приземлили четыре рашистских вертолета за 18 минут
ВСУ приземлили четыре рашистских вертолета за 18 минутhttps://racurs.ua/n175692-vsu-prizemlili-chetyre-rashistskih-vertoleta-za-18-minut.htmlРакурс
Українські військові за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти ворога.
Про це 12 жовтня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
З 8.40 до 8.58 12 жовтня на півдні України зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту.
Крім того, бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.
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