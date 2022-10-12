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Ракурс
ВСУ приземлили четыре рашистских вертолета за 18 минут

ВСУ приземлили четыре рашистских вертолета за 18 минут

12 окт 2022, 13:41
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Українські військові за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти ворога.





Про це 12 жовтня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

З 8.40 до 8.58 12 жовтня на півдні України зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту.

Крім того, бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.

Источник: Ракурс


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