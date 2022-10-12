ЗСУ приземлили чотири рашистських гелікоптери за 18 хвилин

https://racurs.ua/ua/n175692-zsu-pryzemlyly-chotyry-rashystskyh-gelikoptery-za-18-hvylyn.html

Ракурс

Українські військові за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти ворога.

Про це 12 жовтня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

З 8.40 до 8.58 12 жовтня на півдні України зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту.

Крім того, бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.