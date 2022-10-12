Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ приземлили чотири рашистських гелікоптери за 18 хвилин
ЗСУ приземлили чотири рашистських гелікоптери за 18 хвилинhttps://racurs.ua/ua/n175692-zsu-pryzemlyly-chotyry-rashystskyh-gelikoptery-za-18-hvylyn.htmlРакурс
Українські військові за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти ворога.
Про це 12 жовтня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
З 8.40 до 8.58 12 жовтня на півдні України зенітні ракетні підрозділи Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту.
Крім того, бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.
.
HIMARS та Iris-T в Україні, NASAMS — на підході. Захід відповів путіну на звірячі обстріли України
17 людей загинули в Запоріжжі внаслідок російського обстрілу (ФОТО, ВІДЕО)
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...