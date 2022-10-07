ЗСУ приземлили Ка-52 росіян на півдні України

https://racurs.ua/ua/n175532-zsu-pryzemlyly-ka-52-rosiyan-na-pivdni-ukrayiny.html

Ракурс

Збройні сили України приземлили черговий бойовий вертоліт Ка-52 російської армії на півдні України. Як повідомляє сьогодні командування Повітряних сил, «Алігатора» збив вранці 7 жовтня зенітний ракетний підрозділ.

Близько 8.00 на півдні України, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування Центр Повітряних сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.

Інших деталей не повідомляється.

Нагадаємо, 3 жовтня бійці Запорізької бригади Сил територіальної оборони збили російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління Ка-52 «Алігатор», а наступного дня спецназівці Центру спеціальних операцій, А СБУ знищили ще один такий вертоліт.

Тоді ж українська ППО збила штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.