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Ракурс
ВСУ приземлили Ка-52 россиян на юге Украины

ВСУ приземлили Ка-52 россиян на юге Украины

7 окт 2022, 17:25
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Збройні сили України приземлили черговий бойовий вертоліт Ка-52 російської армії на півдні України. Як повідомляє сьогодні командування Повітряних сил, «Алігатора» збив вранці 7 жовтня зенітний ракетний підрозділ.





Близько 8.00 на півдні України, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування Центр Повітряних сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.

Інших деталей не повідомляється.

Нагадаємо, 3 жовтня бійці Запорізької бригади Сил територіальної оборони збили російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління Ка-52 «Алігатор», а наступного дня спецназівці Центру спеціальних операцій, А СБУ знищили ще один такий вертоліт.

Тоді ж українська ППО збила штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Источник: Ракурс


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