Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ взяли в полон окупантів
ЗСУ взяли в полон окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175530-zsu-vzyaly-v-polon-okupantiv-video.htmlРакурс
25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ показала «улов» — полонених російських солдат. Про це 7 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
Стратком ЗСУ не уточнює, на якій ділянці фронту захисники України полонили окупантів.
.