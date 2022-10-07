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Ракурс
ЗСУ взяли в полон окупантів

ЗСУ взяли в полон окупантів (ВІДЕО)

7 жов 2022, 16:55
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25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ показала «улов» — полонених російських солдат. Про це 7 жовтня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Стратком ЗСУ не уточнює, на якій ділянці фронту захисники України полонили окупантів.

Джерело: Ракурс


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