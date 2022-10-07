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Ракурс
Держбюджет-2023 підтримала Рада у першому читанні — державний бюджет 2023

Держбюджет-2023 підтримала Рада у першому читанні

7 жов 2022, 16:25
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Проект державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні затвердила Верховна Рада під час пленарного засідання у п’ятницю, 7 жовтня.





Про це повідомив у Телеграм депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Так, 251 нардеп проголовував за підтримку проекту.

Железняк вказав, що на обговорення 1 тис. 270 правок пішло майже три години.

З його слів, залишилося лише дві «балансові правки», що прямо прописані у висновку Комітету:

  • виділення 2 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку та 446 млн грн на соцзахист;

  • виділення 1,3 млрд грн на заходи у сфері захисту інформаційного простору та 100 млн грн — на виробництво телепрограм.

Розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

Джерело: Ракурс


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