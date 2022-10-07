Надихаюче відео зі звільненої Макіївки показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175527-nadyhauche-video-zi-zvilnenoyi-makiyivky-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Надихаюче відео з села Макіївка у Луганській області оприлюднили Збройні сили України. Населений пункт розташований на півдорозі між Лиманом та Сватовим.

Село звільнили 5 жовтня. З історії Макіївки відомо, що під час Голодомору тут загинуло 182 особи. Наші солдати повернулись сюди, щоб геноцид українців більше не повторився, — повідомив у Телеграм військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Окрім цього, під звільненим Лиманом захисники України знайшли штаб окупантів з важливою документацією. Зокрема, Державне бюро розслідувань виявило списки полонених та незаконно заарештованих людей в одному з приватних будинків у населеному пункті Яцьківка. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях.

Водночас в деокупованому Лимані тривають слідчі дії щодо місцевих зрадників та колаборантів — зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення злочинів.