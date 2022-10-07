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Госбюджет-2023 поддержала Рада в первом чтении
Госбюджет-2023 поддержала Рада в первом чтенииhttps://racurs.ua/n175535-gosbudjet-2023-podderjala-rada-v-pervom-chtenii.htmlРакурс
Проект державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні затвердила Верховна Рада під час пленарного засідання у п’ятницю, 7 жовтня.
Про це повідомив у Телеграм депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.
Так, 251 нардеп проголовував за підтримку проекту.
Железняк вказав, що на обговорення 1 тис. 270 правок пішло майже три години.
З його слів, залишилося лише дві «балансові правки», що прямо прописані у висновку Комітету:
виділення 2 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку та 446 млн грн на соцзахист;
виділення 1,3 млрд грн на заходи у сфері захисту інформаційного простору та 100 млн грн — на виробництво телепрограм.
Розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.
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