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Ракурс
ЗСУ показали видовищне відео знищення складу російських мін

ЗСУ показали видовищне відео знищення складу російських мін

12 жов 2022, 13:31
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Знищення ворожих мін та боєприпасів потрапило на відео українського БПЛА. Удар показали військові 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 бригади.





Спочатку оператор дрону показав сам склад з мінами та артилерійськими зарядами московитами, згодом показав роботу артилерії по боєприпасах і результати вибухів.

Інше відео з роботою операторів БПЛА з’явилося на Фейсбук-стоірнці першої Окремої бригади Спецпризначення ім. Івана Богуна.

Джерело: Ракурс


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