ЗСУ показали видовищне відео знищення складу російських мін

https://racurs.ua/ua/n175691-zsu-pokazaly-vydovyschne-video-znyschennya-skladu-rosiyskyh-min.html

Ракурс

Знищення ворожих мін та боєприпасів потрапило на відео українського БПЛА. Удар показали військові 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 бригади.

Спочатку оператор дрону показав сам склад з мінами та артилерійськими зарядами московитами, згодом показав роботу артилерії по боєприпасах і результати вибухів.

Інше відео з роботою операторів БПЛА з’явилося на Фейсбук-стоірнці першої Окремої бригади Спецпризначення ім. Івана Богуна.