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Ракурс
Мешканців Київщини врятували від російської розтяжки бджоли

Мешканців Київщини врятували від російської розтяжки бджоли (ФОТО)

12 жов 2022, 13:06
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Мешканців Київщини врятували від смертельної небезпеки бджоли.





СтратКом ЗСУ оприлюднив фото російської розтяжки — вибухового пристрою, який окупанти залишили у вулику в одному з населених пунктів.

Росіяни замінували вулик, але від вибуху людей врятували бджоли. Коли місцеві відкрили кришку вулика, вибуху не сталося, бо за півроку бджоли залили запалювачі медом, і шпильки у розтяжці не вискочили.

Джерело: Ракурс


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