Мешканців Київщини врятували від російської розтяжки бджоли

https://racurs.ua/ua/n175690-meshkanciv-kyyivschyny-vryatuvaly-vid-rosiyskoyi-roztyajky-bdjoly-foto.html

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Мешканців Київщини врятували від смертельної небезпеки бджоли.

СтратКом ЗСУ оприлюднив фото російської розтяжки — вибухового пристрою, який окупанти залишили у вулику в одному з населених пунктів.

Росіяни замінували вулик, але від вибуху людей врятували бджоли. Коли місцеві відкрили кришку вулика, вибуху не сталося, бо за півроку бджоли залили запалювачі медом, і шпильки у розтяжці не вискочили.