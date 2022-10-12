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Жителей Киевщины спасли от российской растяжки пчелы
Жителей Киевщины спасли от российской растяжки пчелы (ФОТО)https://racurs.ua/n175690-jiteley-kievschiny-spasli-ot-rossiyskoy-rastyajki-pchely-foto.htmlРакурс
Мешканців Київщини врятували від смертельної небезпеки бджоли.
СтратКом ЗСУ оприлюднив фото російської розтяжки — вибухового пристрою, який окупанти залишили у вулику в одному з населених пунктів.
Росіяни замінували вулик, але від вибуху людей врятували бджоли. Коли місцеві відкрили кришку вулика, вибуху не сталося, бо за півроку бджоли залили запалювачі медом, і шпильки у розтяжці не вискочили.
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