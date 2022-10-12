россия ударила по центральному рынку Авдеевки, есть много погибших и раненых (ФОТО)

россия ударила по центральному рынку Авдеевки, есть много погибших и раненых

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Окупанти зранку обстріляли Авдіївку, у результаті чого загинуло щонайменше сім людей, ще вісім отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними. Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити! — розповів голова ОВА Павло Кириленко.

Авдіївка у ці місяці — прифронтове місто.

Упродовж доби ворог завдав сім ударів по житлових районах та інфраструктурі Донеччини.

Масований обстріл Авдіївки з РСЗВ «Град» тривав від самого ранку 12 жовтня.

Росіяни накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, село Хромове. Зареєстровано також удар по смт Щербинівка, який стався в ніч на 11 жовтня. Гучно й на Лиманському напрямку.

Руйнувань зазнали школа та господарча споруда. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.