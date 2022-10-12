Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
росія вдарила по центральному ринку Авдіївки, є багато загиблих і поранених

росія вдарила по центральному ринку Авдіївки, є багато загиблих і поранених (ФОТО)

12 жов 2022, 12:43
999

Окупанти зранку обстріляли Авдіївку, у результаті чого загинуло щонайменше сім людей, ще вісім отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

росія вдарила по центральному ринку Авдіївки, є багато загиблих і поранених (ФОТО)

У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших.

В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними. Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити! — розповів голова ОВА Павло Кириленко.

Авдіївка у ці місяці — прифронтове місто.

Упродовж доби ворог завдав сім ударів по житлових районах та інфраструктурі Донеччини.

росія вдарила по центральному ринку Авдіївки, є багато загиблих і поранених

Масований обстріл Авдіївки з РСЗВ «Град» тривав від самого ранку 12 жовтня.

росія вдарила по центральному ринку Авдіївки, є багато загиблих і поранених

Росіяни накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, село Хромове. Зареєстровано також удар по смт Щербинівка, який стався в ніч на 11 жовтня. Гучно й на Лиманському напрямку.

Руйнувань зазнали школа та господарча споруда. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів