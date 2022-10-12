https://racurs.ua/ua/n175677-na-nikopol-vorog-vypustyv-100-snaryadiv-na-zaporijjya-sim-raket-s-300.html

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росія проти ночі на 12 жовтня знову обстріляла Запоріжжя і передмістя — випустила приблизно сім ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів Запоріжжя — без серйозних руйнувань.

Ще пʼять ракет прилетіли в передмістя. Три з них частково зруйнували житловий будинок в одному з наближених до Запоріжжя сіл, із-під завалів наші рятувальники дістали трьох людей. Жертв немає. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села.

В одному із селищ передмістя внаслідок влучання ракети на територію приватного домоволодіння відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд. ДСНС повідомляє, що через руйнуваньня конструкцій опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі. Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася.

Крім того, окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранення дістала шестирічна дівчинка. Ворог обстріляв район із «Градів» і важкої артилерії.

На мирний Нікополь ворог випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі, — заявив голова області Валентин Резніченко.

У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок і приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

Кореспонденти «Суспільне» також чули вибухи у Миколаєві. Вночі у кількох областях України кілька разів оголошувалась повітряна тривога, в частині областей центру та півдня вона тримається досі.

Вранці над Миколаївською областю зенітники повітряного командування «Південь» збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.