СБУ показала результаты обыска у винницкого митрополита УПЦ МП, подозреваемого в работе на россию

https://racurs.ua/n175688-sbu-pokazala-rezultaty-obyska-u-vinnickogo-mitropolita-upc-mp-podozrevaemogo-v-rabote-na-rossiu.html

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СБУ викрила вінницького митрополита УПЦ МП на роботі в інтересах росії.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення росії цей «священник» підтримував політику кремля та схвалював дії рф. Також на своєму інтернет-ресурсі він розміщував публікації, які розпалюють міжконфесійну ворожнечу.

Прес-служба СБУ розповіла, що досудове розслідування триває. Ініційована секретною службою експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника.

Під час обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали,

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

ЗМІ повідомляли, що у вівторок, 11 жовтня, співробітники СБУ провели обшуки у вінницького митрополита УПЦ Іонафана. Співробітники СБУ підтвердили журналістам, що слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження. В СБУ уточнили УП, що вінницький митрополит УПЦ проходить у цій справі як свідок.

Що відомо про митрополита Іонафана

Митрополит Тульчинський та Брацлавський УПЦ МП Іонафан відомий у світі як Анатолій Єлецьких.

Він народився 30 січня 1949 року в селі Шталівка Воронезької (нині Білгородської) області РФ у сім’ї вчителя. Дитинство провів у місті Сєвероморськ Мурманської області.

У 1961 році разом із родиною він переїхав до Києва. У 1970 році Анатолій Єлецьких вступив до Ленінградської Духовної Семінарії, а потім у 1973—1976 роках. навчався в Ленінградській Духовній Академії.

У 1976 році був пострижений у чернецтво з ім’ям Іонафан.

З весни 1987 по червень 1988 — клірик київського кафедрального Володимирського собору. З червня 1988 року — насельник відродженої Києво-Печерської Лаври, з 23 липня 1988 року — виконувач обов’язків намісника Лаври.

11 жовтня 1988 року указом Патріарха Пимена піднесений у сан архімандрита, і 12 жовтня затверджений на посаді намісника Києво-Печерської Лаври.

У 1991 році Єлецьких втратив єпископський сан терміном на 3 роки. Протягом року він перебував без місця служіння.

Після обрання митрополита Володимира (Сабодана) представником УПЦ МП рішенням Священного Синоду УПЦ МП був відновлений на всіх посадах та призначений керівником справ УПЦ МП.

Нагадаємо, кілька днів тому настоятеля Києво-Печерської Лаври затримали на кордоні із контрабандою. Митрополит Павло прокоментував інформацію журналістів та заявив, що ввезені в Україну ікони не мали жодної цінності.