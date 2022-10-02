Настоятель Лавры выехал в Молдову

https://racurs.ua/n175344-nastoyatel-lavry-vyehal-v-moldovu.html

Ракурс

Очільник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Петро Лебідь), відомий як «Паша Мерседес» сьогодні виїхав на територію Молдови. При цьому під час перетину кордону, як пишуть ЗМІ, його затримали за підозрою у вивезенні церковних цінностей та перевіряли впродовж шести годин.

Сам же Лебідь у відео на своєму YouTube каналі заявив, що віз три куплені ікони, які не становлять історичної цінності. Він додав, що ситуація завершилася мирно, і він подарував правоохоронцям «шоколадки і календарики».

Петру Лебедю, згідно з відкритими джерелами, 61 рік, тобто за віком він підпадає під невиїзну категорію чоловіків. Щоправда, він стверджує, що виїхав до Молдови на діагностику.